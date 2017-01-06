哈资深议员：影片《不败之剑》感人致深 催人泪下！

哈通社阿斯塔纳--历史电视剧《哈萨克汗国》电影版《不败之剑》自1月5日起在全国各大影院上映以来，观众一直络绎不绝场场爆满。影片在正式上映前，就受到网友热捧。带着对影片的好奇，6日，记者在阿斯塔纳某一影院观看了影片。在电影结束、记者准备离场时正巧遇到著名社会活动家、马吉利斯资深议员、影片中扮演哲人卡孜图甘角色的别克波拉特•特列吾汗。记着借机对别克波拉特进行采访，并请他简述影片观后感。

别克波拉特说："影片的拍摄任务由国家交办。我认为，影片达到了预期效果。‘电影是生活中最重要的艺术'，就是说，在信息来源非常多的当今社会，人们获取知识的渠道，已从书本逐渐转移到了屏幕。需要强调的是，给青少年和后代灌输正确的历史观，就必须拍摄更多更好的优秀历史影片。不熟知历史，就无法树立正确的国家观。"



别克波拉特说："影片最为成功之处在于其对观众极其真实的带入感，观众对影片的观看热情很高，环环相扣的故事情节让人精神焕发、热血澎湃！我亲眼看到，有许多观众热泪盈眶，可谓是演到人的心坎上了，影片确实感人致深、催人泪下！"



"影片导演很优秀，将哈萨克汗国历史活生生的展现在观众眼前，青少年可通过这部作品进一步了解哈萨克伟人。我真诚希望各大制片公司今后为社会提供更多更优秀的影视艺术作品，以提振国民士气、凝聚民族向心力。"这位资深议员说道。



值得一提的是，连续剧《哈萨克汗国》是根据纳扎尔巴耶夫总统指示，由沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂拍摄。总统为连续剧提出主题思想。



《不败之剑》是由编剧斯马古勒•叶鲁拜根据著名作家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇历史小说《游牧人》第一部《不败之剑》改编而成。



据导演鲁斯帖穆透露，电影《不败之剑》耗时整整2年，上千人参与了拍摄工作。



影片语言对白主要采用的是哈萨克语，其中还穿插蒙古西部方言和北部方言。俄语配音版本也已制成。



【记者：热依扎别克·努斯普别克 编译：金桥】

















