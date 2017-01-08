土耳其媒体：乌兹别克人制造了夜总会枪击案

哈通社阿斯塔纳 --土耳其警方调查证实，伊斯坦布尔夜总会枪击者系乌兹别克人。

土耳其《沙巴日报》7日晚间报道称，1月1日凌晨发生的伊斯坦布尔夜总会恐袭事件制造者系乌兹别克人——阿卜杜勒哈迪尔•马沙里泊夫（Abdulgadir Masharipov）。



警方描述了当日案发现场的大致过程，马沙里泊夫进入夜总会后，在7分钟内射出180发子弹，后进入该夜总会厨房逗留了13分钟左右，在这期间，嫌犯换上另一套衣服，随四处逃散的人群离开了案发现场。随后，嫌疑人乘坐一辆出租车逃往附近的宰廷布尔努城区。下车时，他对出租车司机表示，自己没有钱支付路费。根据警方调查，嫌疑人在更衣时，将500里拉现金忘至大衣口袋。



据土耳其《Olay》报纸消息，警方利用监控设备找到了疑犯乘坐的出租车驾驶员，并获取了伊斯坦布尔夜总会恐袭制造者身份。



经调查，马沙里泊夫出生于1988年，是从土耳其科尼亚市抵达伊斯坦布尔的。



早前有关枪手身份的报道说法不一；最初的报道称他是吉尔吉斯坦人，之后的报道说他是中国的维吾尔族人。



据悉，1月1日凌晨，土耳其一家夜总会发生枪杀事件，造成39人死亡、69人重伤。路透社曾发布消息称，伊斯兰国组织宣称对此次袭击负责。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】