叙利亚感谢哈萨克斯坦提供的人道主义援助

哈通社大马士革 - 1月7日，首批哈萨克斯坦人道主义援助物资运抵叙利亚塔尔图斯港。

据悉，这批物资包括食品和药品，总计约500吨。



哈萨克斯坦驻约旦大使阿扎玛特•别尔德拜代表哈萨克斯坦政府，向叙利亚政府转交了这批人道主义救援物资，并同叙利亚外交及难民事务部副部长菲塞勒•阿勒梅克达德举行会谈。



阿勒梅克达德感谢哈萨克斯坦政府为叙利亚人民提供的帮助。







他表示，叙利亚与哈萨克斯坦之间有着近千年的交往历史，自伟大的学者阿尔法拉比时代至今，哈萨克与叙利亚人民之间的友谊横跨了数个世纪，始终不曾中断。



阿勒梅克达德说，叙利亚高度评价哈萨克斯坦为推进叙利亚和平进程而做出的诸多努力。



在会谈后，阿勒梅克达德还接受了哈通社记者的专访。



在访谈中，阿勒梅克达德表示，正在叙利亚土地上发生的战争，并不仅仅只是叙利亚一国的内战而已。



"叙利亚正在通过同恐怖主义组织的艰难斗争，保卫着世界的其他国家。我们的对手，达伊什组织（即所谓‘伊斯兰国'）以及怒拉斯阵线之流，一旦在叙利亚站稳脚跟，必然会将其恐怖主义的思想扩张到全球的其他各个角落当中去。也正因如此，我们毫不怀疑哈萨克斯坦为自身、中亚乃至整个中东的安全而做出的努力。我们清楚哈萨克斯坦在反恐和反对宗教极端主义方面的立场，并且相信哈萨克斯坦是值得依靠的伙伴。哈萨克斯坦此次为叙利亚提供的人道主义援助，对我国人民而言十分及时而重要。我们感谢哈萨克斯坦以及纳扎尔巴耶夫总统的帮助。"他说。







【编译：木合塔尔·木拉提】