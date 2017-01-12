总统下令成立政府权力再分配工作组

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日签署总统令，下令成立政府部门之间权力重新分配问题工作组。

该工作组将由总统办公厅负责人直接领导。工作组成员将包括议会、政府、最高法院、其他国家机构代表、法律团体和社科界人士。



去年12月15日，纳扎尔巴耶夫总统在出席于阿斯塔纳举行的庆祝哈萨克斯坦独立25周年大会时，曾谈及对政府机构权力的重新分配问题。



纳扎尔巴耶夫总统表示，强有力的总统制保障了哈萨克斯坦独立以来各项改革的推进和社会经济的稳定发展。独立至今的成就，也正是这一事实的有力明证。



总统认为，目前国家发展已进入新阶段，强化议会和政府职能变得愈发重要。



"哈萨克斯坦过去是，今后也仍将是总统制国家，这一点已经写入了我国宪法。同时，这也符合我们的历史和传统文化。但随着国家的不断发展，现在已经是时候考虑总统、议会和政府间权力的重新分配问题了。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还强调称，将组织一个委员会，系统分析这一问题，并提供相关的建议。



值得一提的是，根据委员会提供的建议，将对相关法律进行补充修订，甚至有可能将考虑修宪。



【编译：木合塔尔·木拉提】