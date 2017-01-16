纳扎尔巴耶夫会见阿联酋工商业界人士

哈通社阿斯塔纳 - 正在对阿联酋进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统15日在阿布扎比酋长宫殿与阿联酋工商业界人士举行会谈。

纳扎尔巴耶夫首先对阿联酋独立45周年致以祝贺，并就日前在阿富汗发生的恐袭事件遇难的阿联酋公民表示深切哀悼。



纳扎尔巴耶夫表示，阿联酋与哈萨克斯坦之间的贸易额在地区国家中位列第一位，该数据与2015年同比增长3倍。自独立以来，阿联酋对哈萨克斯坦的直接投资达到20亿美元，哈境内共有200余家两国合资企业，这些企业正在实施农业、冶金、能源等领域的项目。哈方企业已同阿联酋穆巴达拉发展公司、阿联酋核能公司建立了紧密的合作关系。



纳扎尔巴耶夫还呼吁阿联酋工商界人士积极参与哈萨克斯坦工业化进程。



"政府将为外资企业在哈生产经营创造良好的投资环境。投资者将享受10年免交企业所得税和土地增值税、8年免交资产税等优待政策。哈萨克斯坦还将通过投资申诉专员机构对哈国家重点发展行业进行投资的外商提供支持。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫还介绍了即将在阿斯塔纳举行的叙利亚和谈前景。



"该会谈（叙利亚和平会谈）有望举行，同时也将展示哈萨克斯坦愿为叙利亚和平发展事业作出贡献的真诚愿望。我已同伊朗总统与沙特阿拉伯国王就进一步增进双边关系进行探讨。伊斯兰国家不应一分为二，伊斯兰国家的团结一致将推进伊斯兰世界的科技发展，使得所有伊斯兰国家的创新生态系统活跃起来，同时还能促进投资的增长，使国家更具有未来竞争力，这才是我们正确的道路。伊斯兰国家曾在科学与技术领域震撼全球，我们应不断进步，走向科学文明的新时代。"



【编译：昂哈尔 审校：金桥】





