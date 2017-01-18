野生老虎或将重现哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳 --世界自然基金会（WWF）与美国专家团一起合作，计划将已经灭绝的里海虎重新带回大自然。

日前，这项计划有了新的成果。

为实现里海虎在野外的重新繁育，专家们打算首先建立一个野外保护区。

借助最新的遗传科学技术，科学家们通过比对DNA，发现西伯利亚虎属于里海虎的近亲。

但是，西伯利亚虎无法适应哈萨克斯坦的野外环境。

因此，专家们退而求其次，选择了更加能够适应哈萨克斯坦环境，且DNA近似的阿穆尔虎。

"从俄罗斯远东地区引进阿穆尔虎，并将其放归至中亚野生动物保护区的计划，已经讨论了超过10年的时间。哈萨克斯坦政府从2010年开始，对这一计划表示了认可。"研究团队成员之一的米哈伊尔•帕林琴说，"但在引入老虎之前，需要对保护区的选址和引入可能性的验证，开展许多先期工作。"

在经过了相当长时间的研究后，专家们证实，在哈萨克斯坦曾经生活的野生里海虎，其生活的活动区域一般在接近水源地（河流、湖泊等）的、面积超过8-9万平方公里的范围。

根据这一结论，专家们建议将伊犁河谷周边选择为建立野生老虎保护区的区域。

相关计划预计在25年内实现。

里海虎又称波斯虎，是虎的一个亚种。曾分布在哈萨克斯坦、伊朗、伊拉克、阿富汗、土耳其、蒙古及俄罗斯境内。因人类捕杀等因素，自1970年代绝灭。

【编译：木合塔尔·木拉提】