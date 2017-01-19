战略研究所副所长：阿斯塔纳和谈将成为日内瓦和谈前的重要阶段

哈通社阿斯塔纳 -- 战略研究所副所长萨纳特•阔什穆巴耶夫日前在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上表示，哈萨克斯坦在调解国际问题和冲突领域拥有的丰富经验，足以确保阿斯塔纳叙利亚问题和平会谈的顺利举行。

阔什穆巴耶夫说："哈萨克斯坦为处理伊朗核问题、调解卡拉巴赫冲突作出过杰出贡献。此外，哈萨克斯坦还曾于2015年提出在哈境内举行和谈调解乌克兰问题的建议。因此，在调解国际问题和冲突领域，哈萨克斯坦是一个拥有丰富经验和系统性外交政策的国家。"



据其介绍，哈萨克斯坦高度重视阿斯塔纳和谈的顺利举行，而缔约方则将高度关注和谈结果。



"我们无法预测缔约方是否能达成协议，对哈萨克斯坦而言，通过外交和政治努力调解问题更为重要。哈萨克斯坦希望，缔约方能顺利达成协议，制止军事冲突。" 阔什穆巴耶夫说。



阔什穆巴耶夫对外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫提出的关于"阿斯塔纳和谈将成为日内瓦和谈前的重要阶段"的观点表示认同。



"日内瓦和谈是否能取得成功，取决于阿斯塔纳和谈期间能否达成协议。因此，阿斯塔纳和谈在调解叙利亚问题期间具有重要作用。日内瓦也有自己的优势与缺陷，在哈萨克斯坦境内举行叙利亚和谈，足以证明俄罗斯与土耳其对哈萨克斯坦的信任。" 阔什穆巴耶夫说。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统此前在同俄总统普京与土总统埃尔多安举行电话会谈时，表示支持在阿斯塔纳举行叙利亚问题和谈相关建议。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】