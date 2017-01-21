文体部总结去年我国具有轰动性的重要影片

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦文化和体育部日前公布了一份排行榜，对近年来在我国电影市场上取得较大成功，并引发各类讨论的国产电影进行了总结。

在这份榜单当中，哈萨克斯坦与俄罗斯联合拍摄的《潘菲洛夫28勇士》位列榜首。



这部影片在两国市场上均取得了巨大的成功，在我国影院中连续公映了1个多月的时间。



影片在我国国内共收获票房6130万坚戈（1120万卢布），而在俄罗斯收获的票房收入为19.6亿坚戈（3.61亿卢布）。



接下来，这部影片计划开拓海外市场，尤其是对本片表现出浓厚兴趣的中国。

由著名导演谢尔盖•司涅琴科执导的《总统之路：群星会聚时》也同样榜上有名。



该片在法国、俄罗斯、中国、希腊和中国香港等国家和地区举行了公开放映。此外，还在俄罗斯、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯、土库曼斯坦等国主流电视媒体上获得了播送。



影片还计划在白俄罗斯、波兰、乌克兰等国公映。



阿罕•萨塔耶夫导演的影片《通往母亲的路》在排行榜中位列第三。



这部影片在国内票房榜上连续两个月名列首位，并得到了国内观众的大量好评。



在雅尔塔举行的"欧亚之桥"电影节上，本片斩获最佳女主角奖。



去年10月，该片在美国洛杉矶上映后，获得当地媒体及观众的一致好评。



多斯汗•卓勒扎克斯诺夫执导的历史故事片《库南拜》，去年获得了首届文化领域总统金奖。



此外，这部影片还斩获欧亚国际电影节中亚地区优秀影片奖。

萨特巴勒德•纳利姆别托夫执导的影片《历史的明镜（Аманат）》去年获得了奥斯卡最佳外语片奖提名。

在韩国第20届釜山电影节上，叶尔兰•努尔穆罕别托夫导演的作品《核桃树》获得"新潮流"单元金奖。

今年，奥斯卡得主亚当•琼斯与好莱坞制片人克里•格拉纳特将带来讲述哈萨克诗人的传记电影《阿姆列》；而已经上映的《哈萨克汗国》电视剧电影版《不败之剑》亦取得了不俗的成就，目前该片仍在持续公映当中。



【编译：木合塔尔·木拉提】