世界各地妇女集会声援华盛顿女子大游行

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，在唐纳德•川普宣誓就职美国总统的一天之后，世界各国主要城市的妇女集会声援星期六华盛顿举行的女子大游行，表达对抗议者的支持。

如同美国首都的示威活动一样，在川普开始其四年总统任期之际，世界其他地方的抗议者也表达了对妇女权益、民权和环境议题的关注。



在日本，数百名旅日美国人星期五在东京市区游行，他们呼喊口号，手举倡导爱与同情心的标语牌。



在澳大利亚，几千名抗议者星期六游行经过美国驻悉尼大使馆，抗议组织者所称的美国新总统的"仇恨言论"。他们指责川普"将性别歧视和种族歧视正常化"。



一名妇女抗议者说："当我看到内阁成员任命时，我怒火满腔。这简直就是愚蠢接管了世界。这会给全球带来影响。"



在英国，估计有8万人在伦敦的美国大使馆前集会，并游行前往市中心的特拉法尔加广场。



德国有7个城市举行了抗议集会，一群柏林妇女在勃兰登堡门前手举标语牌示威。

包括巴黎、布达佩斯、阿姆斯特丹和海牙在内的一些欧洲城市也出现了示威。



在南非的开普敦，一场名为"姐妹游行反对川普"的示威在该市的花园街区举行。



曾经在内罗毕组织游行的蕾切尔•姆威卡里对路透社说："美国的妇女与这里的妇女没有任何不同。"

华盛顿女子大游行的网站说，按计划会有700场"姐妹游行"，有200万人参加。