外交部：哈方不会参加叙利亚问题闭门磋商会议

哈通社阿斯塔纳 -- 外交部副部长罗曼•瓦西里恩科23日在阿斯塔纳举行的一场新闻发布会上表示，与会代表已准备好出席阿斯塔纳叙利亚问题和谈。

瓦西里恩科说："阿斯塔纳叙利亚问题和谈将在俄罗斯与土耳其倡议下举行。纳扎尔巴耶夫总统曾对此表示支持，并承诺阿斯塔纳将为叙利亚问题和谈的举办提供政治协商平台。需要强调的是，和谈期间，作为中立国，哈萨克斯坦不参加闭门磋商会议。"



瓦西里恩科表示，叙利亚政府与反对派、俄罗斯、土耳其、伊朗代表、联合国叙利亚问题特使、美国驻哈大使将出席叙利亚问题和谈。会议将于阿斯塔纳时间1月23日中午13时在阿斯塔纳雷克索斯总统酒店（Rixos President Astana）举行，并持续至1月24日。



瓦西里恩科说，阿斯塔纳和谈将为调解叙利亚问题创造良好氛围，并将努力使随后开启的日内瓦和谈具有广泛包容性。因此，可以说，阿斯塔纳和谈是日内瓦和谈的有益补充。



瓦西里恩科表示，坚信阿斯塔纳和谈将为调解叙利亚问题起到重要作用。外交解决是调解叙利亚问题最正确的方式。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】