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    11:44, 24 一月 2017 | GMT +6

    "突厥斯坦--突厥世界文化首都"系列活动将在南哈州举行

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    哈通社奇姆肯特 - 23日，南哈州州长詹塞特•图伊梅巴耶夫、突厥文化国际组织秘书长对山•卡塞诺夫及哈萨克斯坦文化和体育部副部长阿克托特•拉伊姆库洛娃在奇姆肯特市签署了在"突厥斯坦--突厥世界文化首都"框架下举行联合文化活动相关计划的三方协议。

    去年12月1日，突厥文化国际组织曾在阿塞拜疆舍基市举行第34届常务会议，宣布将突厥斯坦确立为2017年突厥世界文化首都。

    在此框架下，南哈州学者、政府代表和社会活动人士齐聚奇姆肯特市，就相关活动的筹备和组织情况进行了讨论。

    "打响突厥斯坦市的知名度，令其获得与历史地位相符的评价是我们的责任。因此，突厥文化国际组织将突厥斯坦确立为突厥世界文化首都，不仅对于这座城市，而且对于南哈的萨兰、沃特拉尔、阿热斯坦巴普等古城而言，都具有重要的意义。" 南哈州州长图伊梅巴耶夫说。



    值得一提的是，在3月的纳乌鲁兹节之际，"突厥斯坦--突厥世界文化首都"框架下的各类庆祝活动将在突厥斯坦市举行。活动旨在推动突厥语系同胞民族之间的相互交流，凝聚各同胞民族之间的友谊，促进突厥历史文化在国际上的地位。

    活动期间，将举行丰富多彩的突厥文化活动，包括歌剧、舞蹈、歌唱比赛、传统技艺表演、纪录片展示、阿依特斯大会等。



    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 突厥斯坦州 哈萨克 黄金储备
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