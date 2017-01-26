纳扎尔巴耶夫：议会在组建政府中的作用将得到加强

哈通社阿斯塔纳--纳扎尔巴耶夫总统25日通过媒体发表"致哈萨克斯坦公民呼吁书"。

纳扎尔巴耶夫在呼吁书中说："随着历史的演变，时代的发展，国家管理体系到了必须改革的时候。考虑到国家利益、时代要求和子孙后代的前途，我做出了改革决定。我听取了国家权力重新分配调研工作组的汇报。我认为，改革需从两个方面入手。一，将总统调控社会经济的部分职能移交至政府和地方自主管理体系。这样一来，政府各部和地方政府将全权负责该领域的工作。职能移交将通过对相关法规实施修改来实施。政府要在本届议会第二会期结束前（注：6月底前）完成此项任务。二，必须在宪法和法律范围内平衡职能部门的主要职责。通过这些改革举措，我们将加强议会在组建政府中的作用。在议会选举中胜出的政党将有权组建新一届政府。这一改革可以增强政府对议会的责任，同时也能扩大议会和地方立法机构对政府的监督职能。上述两个方面，无论哪一个，都能通过增强责任感和提高专业化水平达到科学管理国家的目的。国家权力重新分配调研工作组要对各界提出的意见建议进行汇总、梳理和通报。“



【编译：金桥】

