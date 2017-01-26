总统发表电视讲话 宣布将对宪法进行改革

哈通社阿斯塔纳 --据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统25日通过媒体发表《致哈萨克斯坦公民呼吁书》，就即将开展的宪法改革进行了解释。

议会在组建政府中的作用将得到加强



呼吁书中，纳扎尔巴耶夫总统表示，随着历史的演变，时代的发展，国家管理体系到了必须改革的时候。



"考虑到国家利益、时代要求和子孙后代的前途，我做出了改革决定。"他说。



总统表示，在听取了国家权力重新分配调研工作组的汇报后，他认为，改革需从两个方面入手。



"第一，将总统调控社会经济的部分职能移交至政府和地方自治体系。这样一来，政府各部和地方政府将全权负责该领域的工作。职能移交将通过对修改相关法规实施。政府要在本届议会第二会期结束前（注：6月底前）完成此项任务。



第二，必须在宪法和法律范围内平衡职能部门的主要职责。通过这些改革举措，我们将加强议会在组建政府中的作用。在议会选举中胜出的政党将有权组建新一届政府。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，这一改革将增强政府对议会的责任，同时扩大议会和地方立法机构对政府的监督职能。



"上述两个方面，无论哪一个，都能通过增强责任感和提高专业化水平达到科学管理国家的目的。国家权力重新分配调研工作组要对各界提出的意见建议进行汇总、梳理和通报。"总统说。



总统40多项权力将移交至政府和议会



在昨日的电视讲话当中，纳扎尔巴耶夫总统表示，通过即将开展的宪法改革，原属于总统的40多项权力将被让渡至政府和议会。



他说："当前的改革计划是根据现代国家发展情况制定的。主要目的是，重新分配总统、政府和议会权力。强有力的总统权力保障了哈萨克斯坦独立以来各项改革的推进和社会经济的稳定发展。独立至今的成就，也正是这一事实的有力明证。"



总统表示，改革旨在促进国家管理体系的有效性。



"我们建立了新的国家、新的经济体和新的社会，历史证明了我们选择的路是正确的。庆祝国家独立25周年之际，我们回顾了国家发展道路所取得的成就，以及总统权力在国家管理体制当中发挥的重要作用。"总统说。



据总统介绍，该改革计划主要目的是重新分配国家权利，使政治制度民主化。



"改革之后，总统将在议会和政府间扮演终极裁判的角色。国家领导人将负责外交、国家安全和国防事务，而政府和议会在权力再分配过程中将获得重要位置。权力再分配工作将通过两个方面进行。第一，总统部分社会和经济发展的调整权力将移交至政府。第二，最困难的任务是通过宪法保持国家权力分支之间的平衡。"他说。



纳扎尔巴耶夫同时表示，加强议会在组建政府过程的作用具有重要意义。在议会选举中胜出的政党将有权力影响政府组建过程。



"今后政府将向议会负责，而不是像以前那样对总统负责。"他说。



宪法改革草案将交付全民讨论



在电视讲话中，纳扎尔巴耶夫总统表示，有必要完善宪法委员会、司法系统与检察院的工作，确保宪法在法治体系中的至上地位。



"相关工作组将继续这方面的工作，工作组要对社会意见建议进行汇总研究为下一次讨论会准备一套完整的建议方案。"他说。



纳扎尔巴耶夫同时强调，宪法改革方案将有助于解决三个问题。



"第一，将建立一套长期稳定的政治体系；第二，强化政府与议会的权力将为应对当前挑战提供更加有效的管理机制，这将是一个非常复杂的管理系统，随着社会的复杂化，我有意将总统部分权力移交至政府与议会，目的在于建立一个更有效、更稳定的现代化国家治理体系；第三，当今世上并不存在一个万能的国家政体模板，哈萨克斯坦的国家管理体系也不是对某一个国家政体的简单拷贝，而是以本国国情为基础，并在部分问题上结合外国先进经验而建成的。"他说。



纳扎尔巴耶夫表示，宪法改革将依据国家经验与需求进行，改革方案是决定哈萨克斯坦未来发展方向的要素。



"建设一个更加民主的国家--始终是哈萨克斯坦未来的发展方向。"他说。



总统还表示，鉴于宪法改革事宜的重要性，他已经签署了法令，将在宪法改革草案制定完成后提交全民讨论。



纳扎尔巴耶夫总统强调，所有改革措施均旨在推进国家发展、实施五大改革计划。







【编译：金桥 昂哈尔 小穆 审校：金桥 编辑：木合塔尔·木拉提】