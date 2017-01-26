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    16:12, 26 一月 2017 | GMT +6

    哈萨克斯坦和法国强化航天领域合作

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    哈通社阿斯塔纳 - 法国驻哈萨克斯坦大使弗朗西斯•艾蒂安25日称，在阿斯塔纳的高精度遥感卫星制造项目，不仅将推动哈萨克斯坦的经济发展，同时也将对哈国的国防安全起到巨大的促进作用。

    在25日于阿斯塔纳举行的新闻发布会上，弗朗西斯•艾蒂安表示，宇航工业是事关国家主权独立的一个重要工业之一。

    "鉴于哈萨克斯坦在中亚所具有的重要地位和影响力，法国始终愿意加强同哈萨克斯坦在这一领域的合作。目前，我们计划将阿斯塔纳卫星制造项目的规模增加25%。这批高精度遥感卫星在发射升空后，将在经济、国防和通讯等领域，发挥巨大的作用。"弗朗西斯•艾蒂安说。

    据了解，阿斯塔纳航天器组装实验综合体项目正在不断推进当中。按照计划，这一项目将在今年年底完工。项目由哈萨克斯坦和法国联合实施。根据双方合作协议，在卫星设计、制造、组装及实验方面，法国将为哈萨克斯坦提供技术转让并培训哈方专家。

    2021年，该项目将完成首批高精度遥感卫星的生产工作。

    值得一提的是，25日当天，庆祝哈萨克斯坦与法国建交25周年纪念会在阿斯塔纳举行，法国驻哈大使弗朗西斯•艾蒂安在活动中宣读了法国总统奥朗德的贺信。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 航天 科技 科研 黄金储备
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