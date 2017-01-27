歌坛新秀迪玛希感谢歌迷的鼎力支持
迪玛希写道："对各位朋友和粉丝们的支持表示诚挚谢意。歌迷为我专门成立了粉丝团，我对此感激不尽。此外，我还感谢中国、美国、欧洲等国家与地区的粉丝，谢谢你们的祝福和支持！哈萨克斯坦人民热爱音乐与艺术，以美丽善良、热情好客闻名于世。我爱你们 ！"
《歌手2017》音乐真人秀节目在中国湖南省举行。迪玛希将于阿斯塔纳时间1月28日晚20时05分角逐下一场比赛。迪玛希计划在节目第二期演唱维塔斯的歌曲《歌剧2》，为粉丝带来惊艳。
据悉，《歌手2017》赛制规则非常复杂，每一期节目、每一场比赛都会可能被淘汰。另外，还会增加逆战和挑战的概念。
【编译：昂哈尔 审校：金桥】
I would like to thank foreign friends and fans! I am delighted with the establishment of my fan base, and I am very happy with the support of my friends who love music in regions such as China, America, Europe. The people of Kazakhstan are so fond of music, art, and hospitality. I love you !❤️🇬🇧🇱🇷 ____________________________________________ Мен өзімнің шет елдік достарыма, өзге елде тұратын жанкүйерлеріме де алғыс білдіргім келеді! Арнайы фан клубтардың ашылуы, қытайлық жанкүйерлерімізбен бірге, АҚШ, Европадан xабарласып жатқан өнер сүйер қауымға шынайы ризамын! Тілектеріңіз бен ниеттеріңіз жүрегімнен орын алып жатыр! Қазақ елі осындай өнерге бай, қазақ жері мейірімді, қонақжай! Менің өнерімді сүйетін барша жанға ықыласым бірдей! Сіздерді риясыз жақсы көремін!!! ✊👍❤️ 🇰🇿 ____________________________________________ 我想对国外的朋友和粉丝们表示感谢！为我的粉丝团的建立感到高兴，（向中国，美国，欧洲，）等地区喜爱音乐的朋友，对我的支持心满意足。哈萨克斯坦人民就是这样喜爱音乐，艺术，并且热情好客。我爱你们 ！🇨🇳❤️❤️❤️ #DQ #TheSingerDimash