歌坛新秀迪玛希感谢歌迷的鼎力支持

I would like to thank foreign friends and fans! I am delighted with the establishment of my fan base, and I am very happy with the support of my friends who love music in regions such as China, America, Europe. The people of Kazakhstan are so fond of music, art, and hospitality. I love you !❤️🇬🇧🇱🇷 ____________________________________________ Мен өзімнің шет елдік достарыма, өзге елде тұратын жанкүйерлеріме де алғыс білдіргім келеді! Арнайы фан клубтардың ашылуы, қытайлық жанкүйерлерімізбен бірге, АҚШ, Европадан xабарласып жатқан өнер сүйер қауымға шынайы ризамын! Тілектеріңіз бен ниеттеріңіз жүрегімнен орын алып жатыр! Қазақ елі осындай өнерге бай, қазақ жері мейірімді, қонақжай! Менің өнерімді сүйетін барша жанға ықыласым бірдей! Сіздерді риясыз жақсы көремін!!! ✊👍❤️ 🇰🇿 ____________________________________________ 我想对国外的朋友和粉丝们表示感谢!为我的粉丝团的建立感到高兴,(向中国,美国,欧洲,)等地区喜爱音乐的朋友,对我的支持心满意足。哈萨克斯坦人民就是这样喜爱音乐,艺术,并且热情好客。我爱你们 !🇨🇳❤️❤️❤️ #DQ #TheSingerDimash

Фото опубликовано Димаш Кудайбергенов (@kudaibergenov.dimash) Янв 26 2017 в 1:10 PST