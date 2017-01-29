阿拉木图市长：火炬汇聚阿拉木图 大冬会大幕即将开启

哈通社阿拉木图 --第二十八届世界大学生冬季运动会圣火点燃仪式29日在阿拉木图市阿尔法拉比国立大学广场举行。阿拉木图市长包尔詹•拜别克在仪式上发表热情洋溢的讲话。他说，大冬会火炬的汇聚，预示着第二十八届世界大学生冬季运动会大幕将由此拉开。

拜别克说，经过5年的筹备，阿拉木图终于迎来这具有重要历史意义的一天。



拜别克说，大冬会将为阿拉木图市繁荣发展注入新的动力。为迎接大冬会，阿拉木图新建了许多体育场馆，它们为城市面貌增添了别样色彩。



拜别克表示，世界大学生冬季运动会即将在哈萨克大地——阿拉木图市首次举办。大冬会圣火传递活动已落下帷幕，共计100多名大学生参与活动。



拜别克指出，纳扎尔巴耶夫总统高度重视哈萨克斯坦举办大冬会，并亲自点燃大冬会圣火。



拜别克说，1000多名火炬手参与大冬会火炬的传递活动。今天，大冬会火炬已汇聚阿拉木图，预示着第二十八届世界大学生冬季运动会大幕将由此拉开。



拜别克祝愿我国体育健儿在本届大冬会取得优异成绩。



大冬会圣火点燃仪式和火炬传递活动从1月25日起在全国各地同时进行。火炬传递总里程22500公里，其中200公里通过人力传递完成，2300公里通过航空传递完成。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】