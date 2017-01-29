纳扎尔巴耶夫宣布第二十八届世界大学生冬季运动会开幕

哈通社阿拉木图 -- 1月29日晚，第二十八届世界大学生冬季运动会开幕式在阿拉木图竞技场隆重举行。纳扎尔巴耶夫总统出席开幕式，并宣布本届大冬会开幕。

纳扎尔巴耶夫说："第二十八届世界大学生冬季运动会今天在大草原之国隆重开幕。本届大冬会共汇集全球57个国家的2千余名运动员、上千名体育专家和运动爱好者。体育运动象征着和平、和谐、合作与希望。好客的哈萨克斯坦欢迎来自世界各地的体育代表团！"



纳扎尔巴耶夫表示，在阿拉木图举行大冬会，是国际大学生体育联合会171个会员国对哈萨克斯坦的信任和重托。



"本届大冬会引起世界各国高度关注。大学生运动会是世界青年欢聚的庆典和梦想舞台，它将激励广大青年热情参与体育运动，弘扬卓越、友谊、尊重的体育精神，培养出更多的奥运冠军。哈萨克斯坦是第一个举办世界大学生冬季运动会的独联体国家，这对我们而言是极高的荣誉。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫表示，为迎接大冬会到来，阿拉木图新建了许多体育场馆。



"所有的一切都是向国家体育基础设施进行的投入。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫祝愿世界各国运动员在大冬会取得优异成绩。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

