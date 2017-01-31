影响哈萨克斯坦电子商务的因素有哪些？

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦电子商务及移动商务联合会主席康斯坦丁•格洛詹金31日接受了哈通社记者的采访，并向记者阐述了当前阻碍哈萨克斯坦电子商务发展的一些因素。

他表示，要实现电子商务的发展，需要首先解决两个问题。



"第一，哈萨克斯坦银行为客户提供的银行卡，大多数都无法直接用于网络购物的消费。提供相关网银业务的银行，数量相当之少。"格洛詹金说。



格洛詹金表示，相对而言，电子商务更加普及的西方国家银行在这方面的做法，就非常值得哈萨克斯坦金融机构的借鉴。



"欧洲国家银行提供的银行卡中，网银业务等可用于电子商务消费行为的业务都是配套开通的，而客户可以自行选择关闭其中那些不需要的业务。"他说。



据其透露，联合会已经就此问题向央行及政府提交了报告。



"我相信这一问题将很快得到解决。"格洛詹金说。



而第二个问题，根据康斯坦丁•格洛詹金的观点，则是税金。



"要想实现电子商务的发展，需要在税收上给予一定的优惠。例如，电子商务最为发达的中国和美国，其网店都是免税的。美国的网店也不用为网络交易行为承担任何税费。"格洛詹金说。



他认为，哈萨克斯坦应该借鉴这一经验，并采取相同的政策。



康斯坦丁•格洛詹金在采访中还提到，作为世界上国土第九大的国家，对于哈萨克斯坦的电子商务企业而言，如何保障物流及售后，也是一个巨大的问题。



"不过，即使面临着这些问题，我国的电子商务依然在缓慢中实现了发展。哈萨克斯坦的电子商务目前占整个经济份额的1.7%-2%左右，虽然很少，但却是实现了增长。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】