联合国叙利亚停火监督机制技术性会谈将在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳--据联合国电台消息，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉1月31日在纽约总部向安理会闭门会议介绍叙利亚最新局势。他在随后向媒体发表的谈话中表示，阿斯塔纳和平会谈获得了令人满意的结果，叙利亚停火协议基本得到维持。

德米斯图拉说，由联合国牵头在日内瓦举行的叙利亚问题和谈被推迟到2月20日，以提高达成协议的机会。



德米斯图拉表示，经过近六年的残酷内战，叙利亚冲突造成了成千上万人死亡，数百万人流离失所，目前的停火似乎是最大的成功。

这一成功是由于本月早些时候，在俄罗斯、土耳其和伊朗的主持下，叙利亚13个武装团体在阿斯塔纳举行的谈判中与叙利亚政府举行了直接谈判，现在各方的确有意开展进一步谈判。



德米斯图拉称，在联合国的参与下，计划于2月6日在阿斯塔纳举行旨在讨论三方监督机制的技术性会谈。



德米斯图拉同时称，他建议将原定于2月8日-2月20日期间，在日内瓦举行的会谈延期举行。



"如果停火得以像我们所希望的那样稳固，那将会有助于严肃的谈判变得更具体。第二，我们想给叙利亚政府认真参与让步和讨论的机会，同时，我们希望反对派能有机会统一立场。"德米斯图拉说。



德米斯图拉表示，如果反对派内部没有达成协议，他将选择可以参加日内瓦和谈的反对派代表，这将是他第一次使用作为首席调解人的这一权利。



【编辑：木合塔尔·木拉提】