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    12:08, 02 二月 2017 | GMT +6

    阿拉木图大冬会：哈萨克斯坦代表团摘得第三枚金牌

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    哈通社阿拉木图 -- 第二十八届世界大学生冬季运动会冬季两项女子短跑7.5公里个人赛决赛2日在阿拉木图阿拉套越野滑雪场举行。

    我国选手尕莉娜•维什聂夫斯卡亚摘得金牌，乌克兰选手亚娜•波恩达尔和俄罗斯选手阿纳斯塔西娅•伊戈洛娃分别摘得银牌和铜牌。

    冬季两项射击（两次）成绩表：

    1. 尕莉娜•维什聂夫斯卡亚（哈萨克斯坦）-21：43.1（1+0）

    2. 亚娜•波恩达尔（乌克兰） - +22.8 (1+1)

    3. 阿纳斯塔西娅•伊戈洛娃（俄罗斯） - +36.7 (1+0)

    7. 达利娅•乌散诺娃（哈萨克斯坦） - +1:06.0 (1+2)

    8. 安娜•克伊斯坦诺娃（哈萨克斯坦） - +1:11.1 (0+2)

    12. 阿丽娜•莱克娃（哈萨克斯坦） - +1:31.1 (0+1)

    18. 伊丽莎白•别勒芩科（哈萨克斯坦） - +2:45.3 (2+2)

    21. 阿纳斯塔西娅•克恩德拉帖娃（哈萨克斯坦）- +3:05.8 (1+2)

    截至目前，哈萨克斯坦代表团共摘获3金2银4铜，位居奖牌榜第二位。

    【记者：阿勒玛斯•穆喀什吾勒  编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

    标签:
    阿拉木图 黄金储备 大冬会 2017世博会
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