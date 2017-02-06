叙利亚问题技术性会谈将于今日在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳--一位消息灵通人士5日向哈通社记者透露，计划出席２月6日在阿斯塔纳举行的叙利亚问题技术性会谈的俄罗斯、土耳其、伊朗军事专家和联合国代表5日陆续抵达阿斯塔纳。

这位消息灵通人士说："各国军事专家和联合国代表已抵达阿斯塔纳。今天将举行非正式会议，而正式会谈将于6日举行。"



据此前报道，外交部发言人贾伊纳科夫2月２日表示，哈萨克斯坦已收到相关请求，希望于２月６日在阿斯塔纳举行由俄罗斯、土耳其、伊朗和联合国代表参加的叙利亚问题技术性会谈。



贾伊纳科夫当天对哈通社记者表示，会谈将主要讨论叙利亚政府和反对派执行停火协议的情况，以及包括人道救援在内的其他紧迫问题。会谈不排除可能审议叙反对派武装组织提出的机制方案。



外长阿布德拉赫曼诺夫3日曾表示，会议将是技术性的。会议是解决叙局势"阿斯塔纳进程"的延续。



俄罗斯和土耳其促成的叙利亚停火协议于去年１２月３０日开始生效。由俄罗斯、土耳其和伊朗联合发起的叙利亚问题会谈今年１月２４日在阿斯塔纳结束。上述三国代表团在会谈结束后发表联合声明，表示将建立叙利亚停火联合监督机制。



【编译：金桥】