阿拉木图大冬会十大看点

哈通社阿拉木图 -- 大冬会是世界各国冬季项目运动员实现最高梦想和展现自己实力的舞台。在10几天的比赛时间和筹备期内阿拉木图大冬会内外发生了很多值得我们关注的看点。下面就让我们一起回顾这十大看点。

1. 大冬会开幕式



第28届世界大学生冬季运动会开幕式于1月29日晚在阿拉木图竞技场隆重举行。萨金塔耶夫总理、国际大学生体育联合会主席奥列格•马迪钦和一些国家政要、国际组织代表出席开幕式。开幕式文艺演出星光璀璨、精彩纷呈。演出通过高水平的表演手段向观众再现哈萨克古老历史文化的内涵与神韵，同时还表达了青年人对祖国未来的期盼。

2.大冬会首枚金牌



1月30日，俄罗斯选手耶勒娜•亚科维希娜摘得本届大冬会高山滑雪项目女子组冠军，从而成为获得阿拉木图大冬会第一枚金牌的运动员。

3.获得金牌最多的运动员



俄罗斯高山越野滑雪选手瓦西列娃·莉莉娅在本届大冬会共摘获3金2银（5枚奖牌），从而成为获得金牌最多的选手，另一名俄罗斯选手罗斯托夫切夫·德米特利摘得3金1银位居第二，日本选手IWASA Haruka获得3金名列第三。

4.大冬会史上观众最多的闭幕式



国际大体联主席马迪钦在大冬会闭幕式上说，在世界大学生冬季运动会史上，有如此多的观众出席闭幕式还属第一次，这充分说明了哈萨克斯坦人民对体育的热爱程度。

5.大冬会期间上演浪漫求婚



在进行花样滑冰项目比赛时，阿拉套越野滑雪场一名工作人员向在阿拉木图竞技场工作的女友献上"意外之喜"，在大众面前求婚。这一幕成为了本届大冬会永恒的经典时刻。

6.热情的阿拉木图观众



随着大冬会门票的热销，阿拉木图市出现贩卖伪造门票现象。市内务部门紧急出动，及时阻止了不法行为。比赛门票销尽，FISU决定将贵宾座位让给热情的阿拉木图市观众。

7.以崭新的面貌迎接大冬会



阿拉木图市政府为迎接大冬会，对城市进行了全面的修饰美化。阿拉木图风景焕然一新、充满活力，更加鲜艳动人，以崭新的面貌迎接了大冬会。

8.全新的体育场馆



为使大冬会项目高水平进行，阿拉木图市政府新建了阿拉木图竞技场（Almaty Arena）、国家体育馆等大型体育竞技场，还对麦迪奥露天滑冰场、乔拉克体育馆、琼布拉克高山滑雪场和松哈尔国际跳台滑雪场进行了翻新工作。

9.大冬会遗产



为举办本届大冬会，阿拉木图市阿拉套区建成了阿拉木图竞技场和大冬会运动员村等大型工程项目。大冬会结束后，多子女家庭、单亲家庭、残疾儿童领养家庭、回归者、1-2级残疾人及现役军人等将住进运动员村。这将有助于解决1748个家庭的住房问题。

10.奶茶最丰盛的大冬会



大冬会组委会还与当地一家公司签约，为参与大冬会的运动员、志愿者、裁判、教练等提供当地的奶茶。据了解，整个大冬会期间，将有70万杯奶茶会被送到大冬会的各个场馆。

【编译：小穆 审校：金桥】