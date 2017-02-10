外交部：哈德两国关系已进入新的高度

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦共和国与德意志联邦共和国建交25周年之际，哈外交部发表公报，回顾两国交往历史，总结成就展望未来。

公报中称，25年前的今天，即1992年2月11日，哈萨克斯坦与德国正式建立了外交关系。



在四分之一个世纪的历史进程当中，哈德两国关系达到了一个相当高的水平，双方实现了政治互信。在稳固的法律基础和良好的对话平台基础之上，两国组建了政府间经贸合作专项工作组、哈萨克-德国商务理事会、德国驻中亚经济办事处、柏林欧亚俱乐部等一些列组织。



纳扎尔巴耶夫总统2012年2月对德国首都柏林的访问，以及德国总理安格拉•默克尔于2010年对阿斯斯坦的访问，进一步促进了两国关系的不断深入发展。



哈德两国经贸往来正在稳定发展当中，同时双方均在继续发掘各自的经贸潜力，不断加深两国在经贸领域的合作。



目前，在哈萨克斯坦外来投资来源国中，德国名列前十位，并且是哈萨克斯坦最重要的五个贸易伙伴国家之一。



近几年来，哈萨克斯坦与德国企业在建筑、经贸、工业生产和矿业开发等领域开展了19个大型合作项目。Siemens, Knauf, MetroCash&Carry, Heidelberg Cement, Quaesta Capital, Linde AG以及其他多个德国企业已经成为了哈萨克斯坦重要的合作伙伴。



哈萨克斯坦与德国在原材料进出口、工业和高新技术领域各项合作协议的落实，为两国经济贸易合作的不断深入发展，创造了必要的条件。



作为可替代能源新技术的重要研发国家，德国始终积极地参与了哈萨克斯坦2017年阿斯塔纳世博会的相关工作。



从2012年开始，哈萨克斯坦在双元制职业教育领域，遵照《纳扎尔巴耶夫-默克尔》倡议，引入了德国教育模式。这一倡议的主旨，是将德国专业企业的先进经验引入到哈萨克斯坦的职业教育当中来。在两国领导人的倡议框架下，通过国际合作的方式，哈萨克斯坦正同德国合作伙伴一同培养本国优秀的专门人才。



除经贸领域的合作之外，哈萨克斯坦十分重视在哈萨克斯坦定居的日耳曼族以及选择回归德国的哈萨克斯坦日耳曼族裔的权益问题。因为，哈萨克斯坦日耳曼族，始终被视为两国之间重要的"交流纽带"。这也是两国关系当中相当重要的一环。



与此同时，于2016年9月8日在波兰举行的两国政府间委员会会议，也为两国关系的发展起到了重要的作用。



哈萨克斯坦与德国在契约精神与规则的基础上，不断加深双方的合作与交流，共同为两国关系的发展不断努力。



【编译：木合塔尔·木拉提】