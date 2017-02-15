吉尔吉斯议员：哈萨克斯坦正在建立一个独有的经济模式

哈通社比什凯克 - 哈萨克斯坦正在建立一个在后苏联空间内不曾出现过的、独有的经济模式。

吉尔吉斯共和国最高议会议员马赫萨特•萨比罗夫近日在接受哈通社记者关于纳扎尔巴耶夫总统最新国情咨文的采访时，做出了这样的表述。



萨比罗夫认为，哈萨克斯坦为跻身世界前三十强国家而立下的时间线正在日益临近，为了能够按照计划完成目标，哈萨克斯坦正在通过将高新技术领域作为重点方向，继续促进此前的技术发展进程不断前进。



"哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫选择了一个最合适的时机，来实现其经济多元化的目标。石油价格正在恢复到一个合适的价位，哈萨克斯坦在获取资源红利的同时，正在向其他具有发展前景的方向进行转型的准备。因此，在国家发展规划当中，高新技术产业和基础产业的重新布局得到了格外的关注。" 萨比罗夫说。



在谈及国情咨文对哈萨克斯坦农业发展的重视的同时，萨比罗夫指出，粮食产品的安全问题，以及妥善解决农村地区社会问题等也是纳扎尔巴耶夫国情咨文所关注的重点。



"哈萨克斯坦拥有足够的条件落实这些目标。实际上，哈萨克斯坦土地资源丰富，而且相比出口未经加工的粮食作物，出口经过工业加工的粮食商品更符合哈萨克斯坦的利益。我相信，不久的将来，带有‘Made in Kazakhstan'标志的产品，不仅将覆盖欧亚经济联盟国家，甚至能够在更远的国家市场当中出现。与此同时，农业生产综合体的振兴将进一步促进国内劳动力市场的繁荣，解决失业率问题，提升农业技术人员的社会地位。" 萨比罗夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】