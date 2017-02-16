查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
09:42, 16 二月 2017 | GMT +6
外交部：出席叙问题和平会议的各国代表已齐聚阿斯塔纳
None
哈通社阿斯塔纳--外交部新闻发言人阿努瓦尔•扎伊纳科夫16日表示，出席叙利亚问题和平会议第二轮会谈的各国代表团已齐聚阿斯塔纳。
扎伊纳科夫说，16日凌晨抵达阿斯塔纳的叙利亚反对派代表中包括"伊斯兰军"代表穆罕默德•阿卢什。
【编译：金桥】
标签:
叙利亚
黄金储备
首都
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!