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    09:42, 16 二月 2017 | GMT +6

    外交部：出席叙问题和平会议的各国代表已齐聚阿斯塔纳

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    哈通社阿斯塔纳--外交部新闻发言人阿努瓦尔•扎伊纳科夫16日表示，出席叙利亚问题和平会议第二轮会谈的各国代表团已齐聚阿斯塔纳。

    扎伊纳科夫说，16日凌晨抵达阿斯塔纳的叙利亚反对派代表中包括"伊斯兰军"代表穆罕默德•阿卢什。

    【编译：金桥】

     

    标签:
    叙利亚 黄金储备 首都
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