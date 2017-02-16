马来西亚警方拘捕涉嫌刺杀金正男两女子

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，马来西亚警方2月16日中午发布消息，逮捕涉嫌星期一在吉隆坡机场毒杀朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男的第二名女子。

报道称，第二位女嫌犯印尼护照上的姓名为Siti Aishah，出生日期为1992年2月，外貌与机场监视器影像非常符合，她被捕时独自一人。此外，共同社称在该女子身上还搜出韩国护照。



此前，马来西亚警方星期三逮捕首位女嫌犯。该女子持越南护照，名为Doan Thi Huong，端诗香(译音)，生于1988年5月31日，出生地越南南定。不过，目前不知真伪。该女子在作案后与第二位女嫌犯乘的士离开机场，并和4位男子一起住在同一酒店。后其他5人外出后没有返回酒店，该女子为寻找他们返回机场途中被捕。



马来西亚一位法官星期四签署还押令，扣押两名女子助查7天。警方表示，另有4名男子怀疑涉案。刺杀事件调查仍在进行中。



另外，报道还表示，金正男的遗体周三晚已完成解剖。据悉，化验报告得等一周才有结果，同时也需要等待警方调查进展，才决定何时让家属领回尸体。有报道称，朝鲜驻马来西亚大使馆人员曾要求警方不要验尸，并领取遗体，而警方则按计划验尸。



近些年来一直在海外生活的金正男，主要居住在北京和澳门。2月13日在吉隆坡国际机场准备登机返回澳门前，突然遭到两名女子向脸部喷洒不明液体，并用布捂脸。金正男求助后在转送医院途中死亡。



金正男原是朝鲜领袖金正日的属意继任人，但后来失宠。2011年金正日逝世后，由三子金正恩接班。有报道称，金正男近年时有受到追杀，因此行事非常低调。