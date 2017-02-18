外媒：幸福人生的十个建议

哈通社阿斯塔纳 -- "金钱买不来快乐"，那怎样才算是幸福呢？在日常生活中，给我们带来快乐的常常是一些幸福的时刻，而不是"行大运"。以下是来自德国媒体《经济周刊》的制造幸福人生的十个建议。

1、为共同的回忆而消费

和你的家人或者朋友们一起参加活动或者冒险。无论是爬山、保龄球还是独木舟之旅，共同的经历常常能够给你带来经年的回忆，而且花费不会很高。

2、健康饮食

西红柿而不是巧克力，苹果而不是薯片。日常生活中，新鲜的水果和蔬菜增强我们的免疫系统，还能提供人体必需的维生素，而且常常比糖果便宜。如果不喜欢直接吃水果或者蔬菜，你可以将葡萄、草莓或者胡萝卜等制作成冰沙或者鸡尾酒。

3、帮助他人

人是具有社会性的动物，为此在帮助他人时，你也会获得快乐。这已经经过许多调查和实验证实了。日常生活中，你多为他人想想，做一些帮助他人的小事，比如扶老人过街，为公益事业捐款等等。





4、不比较价格

投机的人总是很快失望。比如你刚在某家商店买了一条裤子，就在另一家商店发现同样的裤子便宜5欧元。为了避免此类烦恼，事先你应权衡，是多花点钱少花点时间，还是多花点时间少花点钱。

5、征求别人的建议

别人的建议经常有帮助，比如你又一次站在DVD货架前没了主意。一些调查研究表明，当我们想知道我们有多喜欢一个事物时，就应该问问别人了。

6、提前预定你的假期

尽可能早确定假期的人比那些最后一秒才确定的人获得的快乐更多。出去旅游不要考虑太久，应尽早决定，这样机票钱也会便宜一些。





7、承受一些风险

人们总是喜欢安全一些，所以经常过度保险。然而，不是每一个保险都有意义，通常只让保险公司占了便宜。为此，你可以取消一些不必要的保险。一部昂贵的手机被划伤是很让人心疼，但不影响它的使用。

8、用甜美的小事物填充日常生活

当然偶尔进行大采购也可以。但是我们的财力是有限的，为此我们的日常生活应该经常用一些小事物带来快乐，偶尔也买一些大物件。

9、不要忘记负面因素

乘坐游轮当然是美好的，但是我们也要想到黄昏时周围出现的无数嗡嗡叫的蚊子。因此，买车、度假计划以及合作时，都别忘了这些投资有可能带来的负面因素。





10、享受休息片刻

在床上吃早饭，与朋友一起喝咖啡或者秋天在公园里散步，为了应付一天的压力，你应享受休息片刻。每天只要从常规的日程中脱离一两个小时就可以了，可以在早上，午休时或者下班后。

【编辑：木合塔尔·木拉提】