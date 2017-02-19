英媒引述消息人士：金正男之子金韩松目前仍留在澳门

哈通社阿斯塔纳--朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男在马来西亚吉隆坡国际机场遭暗杀后，外界都关注其家人的安全，特别是金正男的21岁儿子金韩松。英国传媒报道，金韩松去年9月原本获牛津大学取录，但因为担心会在英国被人杀害，而放弃赴英留学，留在澳门，接受中方保护。

据星岛日报网报道，英国《星期日邮报》引述消息人士报道，中国安全部门官员曾发出警告，指金正恩正图谋铲除金韩松及其父亲金正男，以免除后患。



这些中国官员认为，只要金韩松离开澳门，就会脱离中国领土范围，便有机会被朝鲜派人暗杀，因此金韩松决定留在澳门，宁放弃在牛津的学位。



《星期日邮报》指，金韩松在法国巴黎攻读政治学系三年后，获牛津大学取录，原定于去年9月开学，他亦已准备赴英，与在牛津读书的女友索妮娅（Sonia）会合。



不过，中方建议金正男及金韩松不要离开澳门，否则有机会被朝鲜派人在海外暗杀。 报道又引述消息人士指，金韩松现时仍然与母亲及妹妹留在澳门，受中国警方保护。



来自北京的消息人士说："朝鲜非常依赖中国，金正恩不敢在中国领土杀害他的侄儿（金韩松）。但在英国，则风险大许多。"



报道指，金正男一家在澳门的居所，过去三个月都有警员巡逻，似是暗中保护他们。与父亲不同，金韩松认真看待安全威胁，选择放弃赴英升学，改为留在澳门。反而爱入赌场的金正男不理警告，前赴马来西亚而遭毒杀。