哈萨克斯坦生鲜牛羊肉或将大举进入埃及市场

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦对外贸易协会21日在阿斯塔纳同埃及阿拉伯共和国工业发展中心签署了合作备忘录。

据对外贸易协会副主席努尔阿勒•博凯汗诺夫介绍，根据新签署的这份文件，哈萨克斯坦与埃及之间的经贸合作将有望获得显著的发展。



"我们将可向埃及出口哈萨克斯坦的农牧业产品，包括小麦以及其他谷类制品。此外，羊肉制品的出口，预期将受到埃及市场的欢迎。埃及国内对进口羊肉的需求一直很高，这为我国商人们提供了一个巨大的商机。" 博凯汗诺夫说。



博凯汗诺夫还透露，过去曾有哈萨克斯坦企业通过空运方式向埃及出口生鲜牛羊肉，不过相关出口工作并没有形成规模和体系。



"而现在，我们可以将这一出口的规模进一步扩展，同时将其建设的更加专业和体系化。"他说。







博凯汗诺夫表示，有兴趣参与出口活动的企业家，可直接同对外贸易协会联系。协会将安排专家为企业提供必要的建议，并在出口活动方面提供协助。



"埃及对‘清真'食品认证要求非常严格，不过我国企业在这一方面经验丰富。我相信，我国企业不会在这一问题上遇到什么困难。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】