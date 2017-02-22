哈萨克斯坦与越南计划加强物流交通领域合作

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦国家铁路股份公司总裁哈纳特•阿勒普斯巴耶夫21日在越南河内，同越南交通运输部部长张光义和越南国家铁路公司领导层举行了会谈。双方就哈萨克斯坦与越南交通领域合作问题进行了商议。

据哈国铁新闻处消息称，哈萨克斯坦农业产品出口协会和国家食品公司代表列席会议。



会上，与会双方就积极加强两国在国际物流运输和服务方面的合作深入交换了意见。



讨论内容包括为越南经中国发来的货物建立配送中心以及将这些产品运往欧亚经济联盟及欧洲等事宜。相反方向的运输业务也在讨论之列。



此外，双方还讨论了自越南谅山东党口岸经中国境内至多斯特克口岸铁路运输相关事宜。



据悉，根据欧亚经济联盟与越南签署的自由贸易协定，截止2020年前，双方计划将对外贸易总额由40亿美元提升到100亿美元。



哈萨克斯坦近期已经开始根据协议，借助哈中物流专线及连云港码头，向越南出口小麦。而来自越南的热带和海鲜产品，也将借助这些线路出口哈萨克斯坦。



双方代表相信，两国农产品的相互出口，以及贸易总额的不断提升，将有力的推动双方物流交通领域的不断发展。



会谈最后，哈萨克斯坦国家铁路公司与越南国家铁路公司签署了合作备忘录。



【编译：木合塔尔·木拉提】