迪玛希收到国内外诸多企业的代言邀请

哈通社阿斯塔纳 - 诸多国内外大型企业和公司日前不断向哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库代别尔艮发出邀请，希望能够请这位如今名扬四海的歌手代言其产品或为相关企业拍摄广告。

这一消息，由歌手的好友兼正式代表阿勒帕慕斯•沙雷莫夫向哈通社记者透露。



此外，阿勒帕慕斯还向记者解释了为何歌手的肖像大量出现在中国的商用广告当中，而在我国却显见刊登有其肖像的广告的原因。



阿勒帕慕斯表示，由于中国市场极为庞大，且人口众多，许多违规采用歌手肖像用于商业广告的行为，很难受到监控和采取维权手段进行打击。



"在中国想要杜绝对肖像权的侵犯很困难，你没有办法和上百万的人一一去打官司维权，很多迪玛希的肖像都是非正式的。不过，中国的粉丝群体非常的可爱，他们为迪玛希所做的事情，以及制作的一些图画等，我们很喜欢。"阿勒帕慕斯说。



据阿勒帕慕斯•沙雷莫夫透露，目前迪玛希已经收到了许多大型企业的商业合作邀请。



"不少大品牌公司向我们发出了邀请，目前正在进行商讨。我们会在正式达成协议之后，向大家发表最终的决定。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】