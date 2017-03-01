联合国安理会讨论制裁叙利亚决议 哈萨克斯坦投弃权票

哈通社阿斯塔纳 - 俄罗斯与中国周二（2月28日）行使否决权，否决了联合国安理会提出的关于对叙利亚进行制裁的决议。

作为安理会成员的哈萨克斯坦投出了弃权票。



在安理会成员国当中，玻利维亚对决议表示反对。而埃及和埃塞俄比亚则选择了同我国一道投出弃权票。



联合国安理会的议案需要九票赞成，并且五个常任理事国（中、英、美、法、俄）中无反对票，才能通过。



据了解，这项草拟的决议案计划禁止向叙利亚政府出售或提供直升飞机，还提出针对11名叙利亚军方将领和官员以及10个政府及相关实体施加旅行禁令及财产冻结的制裁。



中国表示，由法国和英国起草的这份联合国安理会制裁草案，将会严重影响联合国框架下在日内瓦举行的旨在弥合叙利亚政府与众多反政府武装之间关系的努力。



俄罗斯总统弗拉基米尔•普京周二强调了他对西方国家谋求制裁叙利亚的行为的反对。



"这一行为不仅无助于和平会谈，而且还会对和平会谈造成严重的阻碍，并导致一切努力彻底失败。"普京说。



自叙利亚内战爆发以来，西方国家一直指控叙利亚政府使用化学武器，并多次尝试在联合国案例会上推动制裁决议。



值得一提的是，旨在解决叙利亚问题的阿斯塔纳和平会议，已经在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行了两轮会谈，并计划在3月举行第三轮。



【编译：木合塔尔·木拉提】