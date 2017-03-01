阿斯塔纳民族文化中心代表举行感恩日庆祝活动

哈通社阿斯塔纳 -- 据阿斯塔纳市政府消息，感恩日之际，哈萨克斯坦民族和睦大会驻阿斯塔纳代表在首都和平和谐宫举办"门户开放"活动。阿斯塔纳11个民族文化中心代表出席活动。其中包括：阿塞拜疆、犹太、维吾尔、保加利亚、俄罗斯、波兰、亚美尼亚、乌克兰、乌兹别克、吉尔吉斯、哥萨克等民族代表。

国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃出席活动，并宣读纳扎尔巴耶夫总统的贺辞。





总统在贺辞中指出，感恩日是全体哈萨克斯坦人民向千百年来为保卫这片广袤丰饶的土地，而抛头颅洒热血的先辈们表达感恩之心的日子。具有包容性的国家才会有美好未来，人们应该在这一天表现的更加仁慈和宽容。全体人民应对至今所取得的成就和未来所要面对的挑战抱有感恩之意。因为所有的一切将为祖国发展注入源源不断的动力。



贺辞说："哈萨克斯坦人民为和睦相处、巩固国家独立作出了不懈努力，我对此表示衷心感谢。坚信慈善与相互帮助的民族精神将得以延续。"

活动期间，各民族文化中心代表奉上民族传统食品，并将举行内容丰富的文化演出。





出席活动的哈萨克斯坦民族和睦大会代表维达迪•萨拉霍夫说，感谢哈萨克人以博大的胸怀接纳包容外来民族。眼界宽广、胸襟开阔的纳扎尔巴耶夫总统一向致力于促使全体哈萨克斯坦人共处同一个屋檐，为各民族团结一致、和睦相处作出不懈努力。





今日，全国各地正在举行各类庆祝活动，迎接第二个"感恩日"。2016年1月14日，根据纳扎尔巴耶夫总统签署的总统令，每年的3月1日被定为"感恩日"。





【编译：昂哈尔 审校：金桥】