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10:14, 02 三月 2017 | GMT +6
历史上的今天--哈萨克斯坦加入联合国
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哈通社阿斯塔纳 -- 1992年3月2日，哈萨克斯坦共和国正式加入联合国。总统府新闻局2日通过官方脸书帐号发布哈萨克斯坦加入联合国的一些图片。该组图片记录了纳扎尔巴耶夫总统与联合国历任秘书长举行会晤的历史情景。
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