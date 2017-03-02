中国网络社交平台在全世界“吸粉”

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国官方媒体《人民日报》报道，中国的网络社交媒体平台的国际用户数量正在不断提升。最新的数据显示，在全球社交媒体网站使用排名中，QQ和微信的月活跃用户数分别排在第三和第六位。腾讯公司数据显示，微信日活跃用户已达7.68亿，用户几乎遍及全球各地。

"我是比尔•盖茨，欢迎来我的微信公众号！"没错，这个名为"比尔盖茨"（ID：gatesnotes）的微信公众号主人，正是微软创始人比尔•盖茨。他于2月11日推送了自己录制的一段30秒视频，用中文向网友问候，并希望与中国粉丝分享"见过的人、读过的书和学到的功课"，该推送上线不久，访问量就超过了10万。







上图为比尔•盖茨的微信公众号内容截屏。中文标题是："我是比尔•盖茨，欢迎来我的微信公众号"。



除了盖茨之外，越来越多的世界知名人士加入中国的网络社交平台，包括政治家、商业领袖、文化体育界名人等等。欧洲理事会主席唐纳德•图斯克（Donald Tusk，president of the European Council）、国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜•拉加德（Christine Lagarde, Managing Director of the IMF）、苹果公司总裁蒂姆•库克（Tim Cook，the CEO of Apple）等都是微博老用户。联合国、国际货币基金组织以及许多驻华使馆也纷纷注册官方微博。



市场营销顾问公司Kepios创始人西蒙•肯普（Simon Kemp ）2016年发布的全球数字化年度报告显示，在全球社交媒体网站使用排名中，QQ和微信的月活跃用户数分别排在第三和第六位。腾讯公司数据显示，微信日活跃用户已达7.68亿，用户几乎遍及全球各地。



《人民日报》指出，中国网络社交平台的"外国缘"不断增强，首先得益于中国经济的不断发展，国际组织、政商界名人重视中国的国际影响力，想拉近与中国网民的距离。商业机构需要通过网络社交平台开展营销，与中国粉丝互动。



其次，中国网络社交平台重视用户体验，不断拓展海外市场，用户数量和用户粘性都在提高。微信、QQ、微博都推出了国际版本。微信已经涵盖20种外语版本，支持美元、欧元、英镑、日元、澳元等多币种场景支付。



《人民日报》称，随着互联网的跨越式发展，网络社交平台的聚合效应更加凸显，中国网络社交媒体将成为外国人看中国的重要窗口。