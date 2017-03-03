宪改方案将强化议会和政府职能

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦共和国议会上下两院全体会议3月3日在首都阿斯塔纳举行。

纳扎尔巴耶夫总统出席会议，并将宪法改革方案提交至议会进行讨论。



会上，纳扎尔巴耶夫总统就宪改的内容进行了详细的介绍。



总统强调，根据宪改方案，议会的权力将得到极大的增强，其立法机关地位将更加明确。



于此同时，新的宪改方案还将提升政府的自主性，并赋予政府对经济进行直接管理的权限。



总统还指出，最高法院作为保障公民合法权利诉求的最高上诉机关，将在新的宪改方案中得到进一步的巩固。



"宪政体制将更加坚固。最重要的是，通过宪法，共和国的独立地位、领土主权以及国家体制将得到法律性质的保障。"纳扎尔巴耶夫总统说。

根据纳扎尔巴耶夫总统的要求，政府起草准备了宪法修正案草案。草案中明确，原属总统的35项职权，将被下放至政府及议会。

相关职权范围涵盖经济、金融、国家财产、人事任免等。

纳扎尔巴耶夫总统在讲话中还表示，在将宪改方案提交全民讨论阶段期间，我国公民表现出了广泛的政治参与热情，积极的提出了许多具有建设性意义的建议。



"我注意到部分公民出于多种原因，提出了加强总统权力的建议，无论如何，我感谢每一位参与讨论并出于公民责任感而建言献策的公民。我相信，独立以来我们已经建立起来并拥有了一个负责任的权力体系，能够以高度的责任心，作出符合国家利益的决定。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统强调称，宪改方案并未对我国的根本政治体制进行大幅度的变动，我国仍将是总统制国家。



总统同时希望议会在审议宪改方案期间，确保相关工作的公正、公开和透明，保障全体公民的知情权。



【编译：木合塔尔·木拉提】