中国为生态保护划“红圈圈”

哈通社阿斯塔纳 -- 中国两会召开前夕，中国环保部发布消息称，为实现对生态保护红线和自然保护区内的开发建设活动实时监控，到2020年，中国将建成天地一体化观测体系与大数据、互联网集成的综合生态安全监管体系。同时，生态保护综合监管平台今年将在中国试运行，对生态保护红线和自然保护区内的开发建设活动实时监控。

目前，中国已经建立2740处自然保护区，陆域面积142万平方公里，约占中国陆地国土面积的14.8%，基本形成了类型比较齐全、布局基本合理、功能相对完善的自然保护区网络。



但是，中国生态保护仍面临严峻形势。当前，各地正在紧锣密鼓进行的生态保护红线划定工作，直接关系未来中国生态安全。中国政府2月7日发布的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》明确提出，2020年年底前完成全国生态保护红线划定，基本建立生态保护红线制度。



生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。《意见》要求，划定并严守生态保护红线，实现一条红线管控重要生态空间，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，并强调"生态保护红线划定后，只能增加、不能减少"。生态保护红线的实质是生态环境安全的底线，目的是建立最为严格的生态保护制度。



【来源：人民日报 编辑：木合塔尔·木拉提】