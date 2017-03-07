纳扎尔巴耶夫：女子长成乃是乡里之幸

哈通社阿斯塔纳--7日上午，主题为"明媚春日"的纪念"三八"国际女子节座谈会在阿斯塔纳隆重举行。纳扎尔巴耶夫总统出席会议，会见社会各界女子代表，并向全国各族女子致以节日的祝贺和诚挚的问候。

纳扎尔巴耶夫强调指出，独立以来，哈萨克斯坦女子地位得到全面提高，国家始终将女子事业作为工作的重要内容。



总统说："哈萨克民族向来尊敬和爱戴女子。自古至今，哈萨克女性为哈萨克民族的繁衍和进步做出了巨大的贡献，赢得了整个民族的尊敬。每当国难当头的时候，哈萨克女性同男性一道投入战斗，以敢于牺牲的精神保卫了祖国。众所周知，波拍夫人、贺伊瓦孜•多斯帕诺娃、阿丽娅、曼舒克等著名历史人物以她们卓越的领导才能和英勇无畏的英雄气概永远留在了人们的记忆中，而在哈萨克女性中享有盛誉的多玛拉克阿纳、阿伊夏毕布、阿伊哈尼姆公主、泽列等是美丽与智慧的象征。当今的哈萨克女子正是她们事业的传承人和守护者。哈萨克人爱戴女子，常以女子是家庭支柱、女子长成乃是乡里之幸等俗语教导青年一代。这种在大草原自古就形成的尊敬和爱戴女子的优秀美德，一直延续到现在。"



国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃、经济部副部长马迪娜•阿布勒哈斯莫娃、马吉利斯议员扎黑帕•巴利耶娃、微生物学家阿利娅•叶尔纳扎若娃、2017大冬会滑雪项目冠军安娜•舍甫琴科、民族和睦大会代表伊莉娜•塞多娃、阿塔梅肯青年企业家协会主席扎丽娜•阔克詹诺娃、田吉兹雪佛龙公司人力资源管理部门总经理哈尔勒尕什•拉兹耶娃、国际霍布兹比赛冠军阿克耶尔克•塔吉巴耶娃等社会各界女子代表出席会议。



【编译：金桥】