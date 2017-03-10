韩国法庭宣判 总统朴谨惠正式被弹劾

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，韩国宪法法院星期五做出历史性裁决，正式免去被议会弹劾的总统朴槿惠的总统职务。朴谨惠的腐败丑闻导致韩国陷入政治动荡，加剧了该国已有的严重分歧，并引发了要求进行彻底改革的呼声。

朴谨惠坠落政坛令人惊叹，这名韩国独裁者的女儿借着保守派对她父亲挥之不去的怀旧情绪在2012年总统选举中胜选。如今她的总统任期在丑闻中结束。这次毫无争议的裁决使她可能面对刑事诉讼，也让她成为韩国自上世纪80年代实行民主以来第一位被提前解除职务的民选领导人。

韩国必须在两个月内举行选举，选出朴谨惠的继任者。曾在2012年败给朴谨惠的自由派候选人文在寅，目前在民调中以较大优势领先。下一任总统无论是谁，接管的将是一个面临敌对的朝鲜、停滞的经济和深刻的社会和政治分歧的国家。

法院判决前的民调显示，70％至80％的韩国人希望法院批准朴谨惠弹劾案。但是有人担心朴谨惠下台会进一步使国家两极分化，并导致她的支持者和反对者之间发生暴力。

朴谨惠在去年12月受到议会弹劾，之前每星期六都有数百万人集会示威，要求她辞职。朴谨惠支持者的声音因几十年来最大规模的集会声势浩大而基本上被忽视。但他们最近重新聚集起来，并举行了针锋相对的支持朴谨惠的集会。

双方的人都威胁说将不接受宪法法院与他们的愿望不一致的裁决。朴谨惠的一位律师上个月告诉法庭，如果朴谨惠被解职，将会发生"反叛活动，血染街道"。许多参加反朴谨惠示威的人则表示，如果法院拒绝弹劾，他们将会发动一场"革命"。

首尔科肯大学的政治学家尹泰龙说："如果朴谨惠接受裁决，缓解那些反对弹劾她的人的情绪，事情就会平静。"他说，"但是看看她目前为止的所作所为，我认为这可能是一厢情愿的想法。"

其他人则不同意这个看法，认为暴力抗议不会得到公众的支持。