哈萨克斯坦移动应用开发领域发展潜力巨大

哈通社阿斯塔纳 -- 移动应用开发领域正在大规模迅速发展,吸引了全球数以千计程序员的目光。应用程序开发属于低成本、高收入的业务之一。随着"部落冲突"游戏走火,大家对这款游戏的开发商、芬兰游戏公司Supercell的认知也增进不少。仅由6人组成的开发团队便在3年内转变为一家总值30亿美元的大型公司。该公司仅通过"部落冲突"游戏每日可赚取500万美元。

我国移动应用开发领域如今也在迅速发展。许多专家均认为国内市场在应用开发领域具有巨大潜力。为此,哈通社记者专门采访一些国内知名应用开发企业高层。



Zero To One Labs & nFactorial Incubator企业创始人阿尔曼•苏雷曼诺夫表示,公司主要目标是开发一些在市场备受欢迎的移动应用。2015年5月起,该公司开发了110余款应用程序。





阿尔曼介绍说:"开发团队目前共有20人。我15岁时迈出职业生涯的第一步,开始学会制作个人网站。我目前不会直接干涉开发团队的工作。"

据阿尔曼介绍,开发一款应用程序耗时3个月,需要7人合力完成。这些开发人员的平均月薪为一千美元。而在苹果和安卓系统开发一款应用程序需要花费21万美元。



阿尔曼表示,自己目前正在实施2大项目。第一个项目名称为nFactorial Incubator,用户可通过这款程序在美国硅谷接受12周在线教育和培训,并在苹果市场和安卓市场开发自己的应用程序。



阿尔曼说,第二项目名称为Imbra。用户可通过这款应用程序获得哈萨克斯坦和俄罗斯知名艺人所发来的祝贺视频。程序开发后,在短暂的4年内出售92段祝贺视频,并获1300万坚戈收入。可以说,应用程序开发进展得非常顺利,截至目前共注册有70名艺人。公司计划于近期向俄罗斯市场推出这款应用。





Intellection公司负责人巴赫特詹•拜吉耶科夫表示,国内许多程序开发商并未考虑过应用程序货币化方案。当他们开发一款程序时,通常都希望开发一款独特且有趣的程序,但却不会正确规划理财方案。



巴赫特詹•拜吉耶科夫多次赢得国际微机奥林匹克竞赛冠军,曾在位于硅谷的imo.im公司工作。该公司通过开发一款名为imo的视频会议和即时通讯应用程序而闻名于世。巴赫特詹一直希望从世界领先的信息技术公司汲取经验,并回到哈萨克斯坦,为推进祖国信息技术产业发展提供一份贡献。他坚信哈萨克斯坦在移动应用开发领域具有巨大潜力。



值得一提的是,Intellection不仅是一家移动程序开发公司,同时还是青年培训公司。截至目前,公司培训出的学生共开发了150余款应用程序。在培训结束后,一些学生甚至选择了自行创业。



巴赫特詹说:"许多人都希望学习并精通移动程序开发技术。我们将为众多学生进一步增进这方面的知识提供机会,使他们成为出色的移动应用开发人员。"



根据美国App Annie公司预测,2017年,移动程序开发成本或将达到1660亿美元。而这些应用程序在安卓市场和苹果市场的销售总额将达650亿美元。其中,移动游戏占比量最高,其次则是多媒体交流应用。



【记者:扎斯吾兰•卓勒德巴耶夫 编译:昂哈尔 审校:木合塔尔•木拉提】