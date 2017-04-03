特朗普：美准备好独自对付朝鲜

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，美国总统特朗普说，如果中国不解决朝鲜问题，"我们会解决"。

特朗普在伦敦《金融时报》周日刊登的访谈中表示："中国对朝鲜的影响很大，中国要么决定帮助我们对付朝鲜，要么不管......如果他们不管，那就对任何人都不利。"



特朗普将于本周四在他位于佛罗里达州的海湖庄园会见中国国家主席习近平。



为期两天的首脑会议无疑会将重点放在朝鲜及其核计划上。过去的威胁和制裁，包括中国近期停止从朝鲜进口煤炭在内，并没有阻止平壤的成为核武国家的努力。



美国专家警告，朝鲜正在计划从事其第六个核试验。



美国国家安全事务副助理麦克法兰告诉《金融时报》，预计朝鲜最迟可以在2021年，特朗普行政当局任期结束时，拥有以核导弹袭击美国的能力。



美国驻联合国大使妮基•黑莉（Nikki Haley）周日在ABC电视台的"本周"节目中表示，现在是中国采取行动的时候了。



黑利说："他们需要向我们展示他们是如何关心，他们需要对朝鲜施加压力，唯一可以阻止朝鲜的国家是中国。"



美国白宫正在考虑对付朝鲜的所有选项，包括军事行动。



美国前防长卡特也在"本周"节目中说，在1994年克林顿担任总统期间，美国曾计划对朝鲜的延坪岛研究设施发动先发制人的打击。



卡特说，军事手段一直是，也应该是考虑的选项。



他还说，对导弹发射台的先发制人的打击，可能会引发朝鲜对韩国的入侵，也肯定导致朝鲜的失败。



但他警告，此举的后果将是一场战争，"其暴力强度将是自上次朝鲜战争以来我们所未见过的。首尔就在这个非军事区的边上"。



卡特还说，中国知道朝鲜的崩溃将导致一个统一的，同美国结盟的韩国和中国交界。