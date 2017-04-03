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    19:14, 03 四月 2017 | GMT +6

    哈萨克斯坦羊肉将在年内走上中国百姓餐桌

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    哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦今后将向中国出口羊肉产品。

    据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，相关出口协议，是在哈萨克斯坦副总理兼农业部部长阿斯哈尔•米尔扎赫梅托夫访华之行框架下，于日前在中国首都北京达成的。

    在3日于阿斯塔纳召开的新闻发布会上，农业部副部长古丽米拉•伊萨耶娃表示，当前向中国市场出口货物需经过中国官方机构的审核认证，该机构每天都会收到超过100多个国家的各类商品申请。

    "但哈萨克斯坦的产品申请将获得优先认证，因为两国高层之间有着相互协定。在米尔扎赫梅托夫副总理此次访华之行框架下，哈中双方就打包通过30多种产品的审核达成了协议。比方说，今后我国不同种类油籽类产品将实行打包方式，只需提交一份综合申请。而这些产品的检验也将一并完成。"她说。

    据伊萨耶娃透露，4月底，中方检疫机构将抵达哈萨克斯坦，考察并检验哈国粮食安全保障体系。届时，负责加工生产羊肉制品的哈萨克斯坦企业也将接受检验。

    "中方已经同意同时进行这两项检查，基于此，哈国羊肉产品将得以尽快的出口中国。根据计划，最迟至今年第二季度，哈萨克斯坦羊肉制品便将能够出现在中国人民的餐桌之上。"伊萨耶娃强调。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 中国 哈萨克斯坦与中国 哈萨克 过境运输 进出口 黄金储备
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