纳扎尔巴耶夫总统将出访吉尔吉斯斯坦

哈通社阿斯塔纳--据吉总统府新闻局消息，欧亚经济委员会最高理事会例行会议，即欧亚经济联盟成员国国家元首峰会4月13日至14日将在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。

消息称，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、吉尔吉斯斯坦总统阿塔姆巴耶夫和亚美尼亚总统萨尔基相将出席会议。五国元首将就如何进一步加强本组织内各国之间的一体化以及扩大本组织的对外交往等问题进行深入交流。



欧亚经济联盟成员国总理会议3月７日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。会议主要讨论了欧亚经济联盟一体化进程及成员国间经贸和投资合作。与会各方签署了旨在深化欧亚经济联盟成员国之间合作的１０份文件。



2017年 吉尔吉斯斯坦担任欧亚经济联盟轮值主席国。吉尔吉斯斯坦政府称，吉担任联盟轮值主席国的主要任务是继续发展联盟与其他国家和国际组织的合作，扩大经贸发展潜能，提高联盟国家经济竞争力。



欧亚经济联盟前身为哈白俄三国于２０１０年成立的关税同盟，该联盟于２０１５年１月１日正式启动，成员国包括哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。



【编译：金桥】