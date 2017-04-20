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    09:35, 20 四月 2017 | GMT +6

    以色列有意在我国成立合资基金

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据农业部消息，4月19日，政府第一副总理阿斯哈尔•马明在阿斯塔纳同以色列LR 集团负责人举行会谈。

    LR 集团负责人提议在哈成立合资基金。据他们介绍，该基金不仅会是一家金融机构，同时还将是负责实施合作项目、吸引外来投资、引入和出口高新科技的大型科技中心。

    马明表示，成立合资基金是对双方都有利的项目。

    马明责成哈萨克农业国有控股公司同以色列企业实施项目第一阶段。两家企业代表将对项目成本进行估算，并签署相关协议。

    上周，政府副总理兼农业部部长米尔扎赫梅托夫对以色列进行了工作访问。期间他同近60家以色列企业代表举行会谈，并签署一系列合作协议。随后，以色列大型企业代表便回访我国，表示有意对哈进行投资。

    LR集团成立于1985年，是以色列最大的农业集团。在世界范围内开发、运营和管理大中型项目，主要生产蔬菜、植物油、鸡肉、火鸡肉、鸡蛋等。除农业领域外，集团还经营许多其他项目，其中包括电信业、专业培训和教育业、房地产和建筑业、科技和飞机制造业等。LR集团在以色列有100名员工，而在其他国家和地区也有近3000名员工。

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 外交 政府 黄金储备 以色列
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