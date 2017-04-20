纳扎尔巴耶夫：有学识的伊玛目才有能力正确解释宗教经典

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统19日在总统府接见哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局相关代表。

哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任马拉特•塔金、宗教事务和社会组织管理部部长努尔兰•叶尔梅克巴耶夫、哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局主席兼总穆夫提叶尔江•马勒哈吉吾勒以及多位伊玛目出席了此次会谈。



纳扎尔巴耶夫总统在会谈中指出，宗教信仰在哈萨克斯坦人民的日常生活中占有重要的地位，并谈到了政府权力机构针对宗教事务的管理方面所采取的各类措施。



"国家对宗教领域一向高度关注，专门设立了一个部来负责对宗教事务的处理。不久前，我在公开发表的署名文章中强调，要传承和振兴哈萨克的历史与精神文明，实现哈萨克文化的现代化发展。爱国主义和稳定的国内及地区秩序，是我们走向未来的保障。在这条道路上，我们应共同努力。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统强调称，在数字时代，哈萨克斯坦更要做好国家价值观、文化和民族传统的保护与传承。



此外，总统还表示，具有破坏性的非传统宗教思想及行为，必须得到高度关注。



"哈萨克斯坦拥有广袤肥沃的土地和丰饶的资源，这一点世人皆知。垂涎这些财富的势力并不鲜见，他们渴望破坏我们稳定团结的和谐社会，并借此牟利。向我们的人民灌输错误的、非传统的宗教极端思想，便是这些势力重要的手段之一。这种行为近几年正在不断出现，对于这些威胁到国家安全的行为，我们必须与之坚决斗争。所以说，诸位目前可谓肩负重任。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克斯坦穆斯林信众一直秉持着传统的伊斯兰哈乃斐派主张，因此应大力培养尊重和坚持这一伊斯兰教法学派别的神职人员，为广大哈萨克斯坦穆斯林服务。



"目前哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局共有3800名伊玛目从事宗教工作，其中半数通过了旨在增强神学知识的培训班。但必须指出，这还不够。我们应该进一步的加强宗教领域神学人员的学识水平，因为，只有高素质、高学历、高学识的神职人员，才有能力对神学经典作出正确的解读和阐述。神职人员，应该是一个深刻了解自己的信仰、充分认识其他宗教信仰的独特之处并掌握了各类学科知识的学者，以及能言善辩、能够洞察他人内心的心理学家和哲学家。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统还就"努尔穆巴拉克"神学院的情况进行了介绍，并对当前社会上许多年轻人当中出现的"宗教文盲"现象提出了批评。



"‘宗教文盲'是许多年轻人在追寻信仰的过程中出现盲从行为的根源，表现的形式包括但不限于留大胡子、截短裤腿、穿黑色罩袍并蒙上面纱等等。这些行为，无论是和我们的传统还是同我们的文化而言，都是完全相悖的。有必要讨论从法律层面对这类行为进行限制的必要性。" 纳扎尔巴耶夫说。



总统特别强调指出："哈萨克人只在丧事期间，才会身着黑衣"。



纳扎尔巴耶夫总统还谈到了哈萨克文化与历史发展进程当中，女性自古以来所占据的重要地位，并明确指出黑袍头巾与传统宗教信仰之间毫无联系。



"如果我们的年轻人追随错误的、有悖于我们传统的宗教布道，那我们的国家将会走向何方？我们决不能允许这种情况的发生。哈萨克斯坦的未来必须是光明的，我们的民族必须是和谐和团结的，我们的国家必须是世俗的，我们将在以此为基础，走向辉煌的复兴发展之路。为了我们未来的利益，这不仅仅是国家权力机关的责任，也是每一个哈萨克斯坦人民，是整个哈萨克斯坦社会的责任。"纳扎尔巴耶夫总统说。



在强调提升人民宗教认知与神学知识重要性的同时，纳扎尔巴耶夫总统还要求神职人员在日常的工作中，应加强对爱国主义精神的培养和教育。



"判断一个人是否是真正的穆斯林，不取决他的服装，而是取决于其内在。当一个人的内心充满对世间的爱与善念，那么他便是有信仰的人。科学与知识，是我们迈入文明世界大门的阶梯。在18-19世纪，伊斯兰世界曾是世界科学与知识的中心，是哲学、医学与文学大师的摇篮。而现在的伊斯兰世界，早已失去了这样的地位。



如今我们的公民可以便捷的通过互联网了解各种信息，其中便夹杂着宣扬非传统的错误宗教信仰的内容。极端团体为扩散他们的恶毒思想，采取了各种现代化的技术手段，而我们也应当针锋相对的以现代化的手段对其予以打击。国家将对哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局的行动予以坚定的支持。



我在不久前发表的文章中，对《故乡》发展规划予以了高度关注。这项规划将为我们深刻的了解每一个地区、每一个居民点，起到重要的作用。我们每一个人的内心深处，都应该燃烧着爱国主义的火焰。因此，我希望诸位在布道中，加强对爱国主义思想和精神的倡导。"纳扎尔巴耶夫总统说。



会谈中，与会人士就如何开展有力行动打击非传统的错误宗教思想，进行了深入交流。







【编译：木合塔尔·木拉提】