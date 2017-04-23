伊朗企业有意进口我国矿物肥料

哈通社塔拉兹 -- 据江布尔州政府消息，伊朗伊斯兰共和国吉兰省省长穆罕默德•阿里•纳加菲近日率团对江布尔州进行工作访问。期间纳加菲同江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫举行会谈，就加强区域间工业、农业、经贸、人文等领域合作达成共识，并签署商业、贸易和农业合作战略伙伴备忘录。

据悉，江布尔州与吉兰省签署的协议与备忘录总值为200亿坚戈。





库克列科巴耶夫向纳加菲介绍了江布尔州的社会经济发展情况。据他介绍，2016年，江布尔州和伊朗的贸易总额为91.9万美元，同比增长7倍。而农业领域贸易额为80.25万美元，其中出口78.07万美元，进口2.18万美元。江布尔州主要出口葱、干燥扁豆和小麦，进口棕榈、建筑材料、橡胶制品、纺织品、玻璃器皿、由黑色金属制成的首饰、散热器、电灯光和其他一些日常生活用品。





库克列科巴耶夫表示，如今，江布尔州同伊朗成功实施了一系列合作项目。江布尔州牲口数量正逐年增长。2017年，江布尔州同伊朗签署江布尔州向伊朗出口牲畜双边合作协议，并根据协议出口数量相当的牲畜。近些年来，哈萨克伊朗农业合伙企业在产品加工领域实施总值570万美元的合作项目，而"梅尔基肉"企业目前正与伊朗企业就每年向伊朗出口3千吨牛肉、羊肉等问题进行磋商。





纳加菲一行表示，伊朗有意在哈实施甜菜和药材种植及蔬菜汁制作项目。



当哈萨克磷酸盐厂负责人伊斯肯迪洛夫向纳加菲一行介绍该厂在化工领域取得的成就时，纳加菲表示，伊朗农业企业有意购买哈萨克磷酸盐厂生产的矿物肥料。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

