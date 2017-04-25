朝鲜举行史上最大规模炮击演练

哈通社阿斯塔纳 -- 据环球网报道，韩联社4月25日援引政府消息人士的话称，朝鲜在建军节之际在元山(东部沿海最大港口)一带举行史上最大规模炮击演练。

报道称，演习在元山附近的一个部队举行，动用了远程火炮。



值得一提的是，今日是朝鲜建军节。



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