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    17:00, 25 四月 2017 | GMT +6

    朝鲜举行史上最大规模炮击演练

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据环球网报道，韩联社4月25日援引政府消息人士的话称，朝鲜在建军节之际在元山(东部沿海最大港口)一带举行史上最大规模炮击演练。

    报道称，演习在元山附近的一个部队举行，动用了远程火炮。

    值得一提的是，今日是朝鲜建军节。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

     

    标签:
    国际 朝鲜 黄金储备
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