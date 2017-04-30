阿布德拉赫曼诺夫出席安理会朝核问题部长级公开会

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，4月28日，联合国安理会朝鲜半岛核问题部长级公开会议在美国纽约举行。外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫应邀出席。

联合国秘书长古特雷斯向安理会通报情况时说，朝鲜违反安理会相关决议，持续寻求核导计划，明显威胁地区和国际安全，严重破坏国际裁军和核不扩散努力。



古特雷斯对包括误判和误解可能导致地区军事升级感到担忧，呼吁朝鲜不再进行发射活动，同时敦促国际社会加大缓和紧张局势的努力。他呼吁重新开启并加强沟通渠道，特别在军方之间，以降低误判和误解风险。



美国国务卿蒂勒森作为安理会本月轮值主席主持会议。



蒂勒森在安理会会议上发言说，全世界必须以新的方式来迫使朝鲜放弃其开发核和导弹武器的野心，否则将可能会导致灾难性的结局。他呼吁目前所有针对平壤的制裁措施必须严格得到执行。



此外，他呼吁所有国家都暂时中断和朝鲜的外交关系，并彻底孤立朝鲜金融机构，制裁支持朝鲜核和导弹项目的个人和机构。



蒂勒森表示，在这一进程中，因为中国占朝鲜对外贸易比重高达90%，可以发挥独特的作用。



蒂勒森说："朝鲜发动对韩国日本的核攻击威胁是实实在在的，朝鲜开发出攻击美国本土的能力有可能只是时间问题。"



他表示，目前的多边制裁无法迫使朝鲜更弦易辙，只有各国联合起来对朝鲜施加新压力，才能迫使朝鲜放弃走危险的道路。他说："我敦促安理会在朝鲜行动之前先采取行动。"



蒂勒森警告说："所有对朝鲜未来挑衅的应对方式都要可以运用"，包括外交、金融，以及在必要的时候以军事行动来反击朝鲜的进犯。



中国外长王毅表示，解决朝核问题外交是"唯一正确的选项"。他呼吁重新启动冻结朝鲜军事计划的会谈建议。



王毅说，关于朝鲜半岛核问题，中方立场一贯而且明确，不管发生什么情况，都应坚持两个基本方向。一是实现半岛无核化，捍卫国际核不扩散体系；二是维护半岛和平稳定，不允许半岛生战生乱。因此，只有通过对话谈判、以和平方式解决朝鲜半岛核问题，才是唯一现实可行的正确选择。



4月21日，俄罗斯外长拉夫罗夫在同王毅举行会谈时表示，有必要重启六方会谈，并对中方提出的建议表示支持。



阿布德拉赫曼诺夫表示，哈方高度担忧朝鲜核试验导致地区军事升级。为尽快以和平方式解决这一问题，哈萨克斯坦支持重启六方会谈或采取其他外交和整治措施。



美国国务卿蒂勒森、中国外长王毅、日本外相岸田文雄、塞内加尔外长曼克尔•恩迪亚耶、英国外交大臣鲍里斯•约翰逊、埃塞俄比亚外长沃尔基内•格贝耶胡、瑞典外交部国务秘书安妮卡•索德尔、意大利副外长德拉韦多瓦等出席会议。



据悉，阿斯塔纳时间4月29日凌晨2点30分，朝鲜在平安南道北仓一带向东北方向试射一枚弹道导弹，导弹的最高飞行高度为71km，飞行数分钟后即在空中发生爆炸，残骸推测降落在日本海领域。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】