农业部：应鼓励农户形成合作社进行农产品加工

哈通社阿斯塔纳 - 据农业部消息，农业部副部长托列吾泰•拉赫穆别科夫近日表示，大力推动食品加工业的发展，对改善我国外贸出口业务、促进农业领域各项指数的增长具有重要的意义。

拉赫穆别科夫称，2011-2015年哈萨克斯坦外贸连年逆差，2016年虽为顺差，主要原因却在于坚戈贬值。



2015年我国共进口食品额超过1万亿坚戈。



他指出，哈萨克斯坦作为传统食品供应国，进口规模却大于出口，主要问题在于食品加工行业发展薄弱，97%的糖、96%的罐头、38%的植物油、19%的意粉来自进口。



为扭转这一局面，必须推动食品加工业发展。



拉赫穆别科夫认为，制约食品加工业发展的主要因素为设备老化、资金缺乏、原材料质量不高、缺少运储销等环节的基础设施、包装材料生产等周边产业发展不足等，其中原料品质不高的主要原因在于农业生产的主体是个体农户，如94%的蔬菜都是农户种植。



他强调，我国农产品本身品质不错，但收购、运输和贮存过程中不能满足相关技术要求，原料折损大。为此，可鼓励农户本着自愿原则出资形成农村销售服务合作社，政府以提供租赁设备和补贴的方式进行支持，合作社向参股者提供服务和咨询，也可对其提供贷款。



此外，农业部已开始编制农产品加工企业区位图，分析全国所有地区（包括乡镇、村落）的农业发展状况和建厂的可能性；计划在大城市建设农产品集散中心，边境地区建设贸易物流中心。



【编译：木合塔尔•木拉提】