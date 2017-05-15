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    11:34, 15 五月 2017 | GMT +6

    韩朝代表在北京短暂交流

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒报道，在中国北京出席"一带一路"论坛的韩国代表，同朝鲜代表短暂交流时，表示强烈谴责朝鲜试射导弹。

    日本代表团也提出抗议，甚至一度在会场和朝鲜代表团对峙。

    中国则呼吁各方保持冷静、克制，避免紧张局势恶化。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
    日本 韩国 朝鲜 黄金储备
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