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11:34, 15 五月 2017 | GMT +6
韩朝代表在北京短暂交流
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哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒报道，在中国北京出席"一带一路"论坛的韩国代表，同朝鲜代表短暂交流时，表示强烈谴责朝鲜试射导弹。
日本代表团也提出抗议，甚至一度在会场和朝鲜代表团对峙。
中国则呼吁各方保持冷静、克制，避免紧张局势恶化。
【编译：木合塔尔·木拉提】
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