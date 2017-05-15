韩朝代表在北京短暂交流

哈通社阿斯塔纳 -- 据外媒报道，在中国北京出席"一带一路"论坛的韩国代表，同朝鲜代表短暂交流时，表示强烈谴责朝鲜试射导弹。

日本代表团也提出抗议，甚至一度在会场和朝鲜代表团对峙。

中国则呼吁各方保持冷静、克制，避免紧张局势恶化。

【编译：木合塔尔·木拉提】